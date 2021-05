L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat que aquest dilluns dia 28 de maig obre el termini per inscriure’s telemàticament i presencialment al Casal d’Estiu municipal. Segons ha informat el consistori, el casal d’estiu es farà del 28 de juny al 27 d’agost a l’escola Pau Claris. Les famílies que hi vulguin apuntar els fills podran optar a torns per setmana o per quinzenes, les inscripcions en línia es formalitzaran a través del web municipal www.seu.cat, i les presencials s’han de fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament. Els interessats cal que aportin, com a documentació, una fotocòpia carnet català de salut, una del full de vacunes, una una fotografia de carnet i una fotocòpia del carnet de família monoparental o nombrosa en cas de que sigui el cas per tal d’accedir a un descompte del 20%. L’eix d’animació del casal serà ‘Descobrim els nostres tresors’. A partir d’aquest lema, l’activitat es vincularà amb la natura i la història de l’Alt Urgell i la seva capital.