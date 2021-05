La secció local d’ERC de Puigcerdà ha anunciat l’edició d’un butlletí informatiu sobre la tasca realitzada en els dos anys de l’actual mandat municipal com a oposició a l’Ajuntament, així com la feina que en paral·lel ha realitzat el partit a la capital cerdana. La formació ha difós el butlletí a través de les xarxes socials i un enviament a tots els habitatges de Puigcerdà, segons han explicat els seus responsables. En la publicació, la formació recorda als veïns que en les últimes eleccions municipals el partit va obtenir 955 vots i, segons els seus càlculs, es va quedar a tres vots d’aconseguir un quart regidor. Els responsables del partit a Puigcerdà emfatitzen que en l’últim any i mig han realitzat més de cent propostes, la meitat de les quals s’han centrat en superar els efectes de la pandèmia de la covid-19. Altres aspectes que han centrat l’activitat política d’ERC ha estat la cura pel medi ambient local, la seguretat, la salut pública o els conflictes veïnals.