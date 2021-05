L’Ajuntament de Puigcerdà ha posat en marxa un programa que té com a doble finalitat combatre la plaga d’erugues que els últims anys ha afectat els boscos dels Pirineus i les seves zones verdes urbanes i, alhora, promoure l’educació ambiental entre els escolars. El projecte es basa en la promoció de la niuada de les mallerengues als entorns verds de la trama urbana a partir de la instal·lació de caixes nius.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Puigcerdà ha impulsat l’organització de tallers de construcció de casetes niu, en els quals han participat alumnes de tercer i quart de primària de l’escola Llums del Nord. Segons ha emfatitzat el mateix consistori, en els tallers, que han anat a càrrec del tècnic Artur Degollada de Gestió-Nat, s’explica als escolars què són les casetes niu, quines aus les utilitzen per fer els seus nius o la importància que tenen per a la biodiversitat del territori. En aquest sentit, els responsables de l’activitat han remarcat que les casetes niu que han construït a l’escola estan especialment pensades per a les mallerengues, una de les poques aus que s’alimenta de l’eruga de la processionària, de manera que la seva presència ajuda a controlar-ne, de forma natural, l’extensió de les plagues. El taller ha permès instal·lar ara per ara vuit casetes niu al pati de la mateixa escola Llums del Nord i a la zona verda del barri de la Closa de l’Àngel, des d’on els escolars podran fer el seguiment de les aus que s’hi instal·lin.