El PSC insta el Govern a crear i posar en funcionament la Regió d'Emergències del Pirineu Occidental. La diputada socialista al Parlament, Sílvia Romero, ha advertit que arriba un altre estiu i "les zones de muntanya patiran, un any més, més risc per les dificultats de fer front a possibles incendis o incidents, minvant així la seguretat dels ciutadans de les zones de muntanya". Per això, el Grup Socialista ha registrat al Parlament una Proposta de Resolució amb què demana al nou Govern que faci realitat "al més aviat possible" aquest servei que hauria d'integrar l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya.

La diputada socialista ha remarcat que, recentment, el conseller d'Interior Miquel Sàmper "avalava des de Lleida la necessitat d'una regió d'emergències del Pirineu, però és que aquesta proposta porta esperant ja gairebé quatre anys, quan l'any 2018 l'exconseller Buch anunciava l'inici dels tràmits per a la seva creació".

A més, Romero ha recordat que el febrer de l'any passat el PSC ja va reclamar al Parlament un augment d'efectius i la renovació de vehicles al Parc de Bombers de Tremp, "que té unes dimensions adients per acollir i establir la seu de la Regió d'Emergències del Pirineu Occidental, a més de disposar d'una situació estratègica". Tot i això, "requereix més plantilla i mitjans materials per garantir un servei òptim", ha indicat.

Finament, Sílvia Romero ha lamentat que "a les comarques rurals i de muntanya, el Govern segueix amb la tendència del discurs i la promesa, però ens manté en la realitat de la retallada i recentralització de recursos per un territori molt extens i poblacions disperses, dificultant així una atenció i uns serveis pròxims i segurs".