L’Ajuntament de la Seu ha presentat el projecte de dinamització de la xarxa de camins pels voltants de la ciutat que porta a terme l’Associació de Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus. El projecte té com a objectiu «potenciar els senders ja existents a través dels valors naturals, culturals i històrics que presenten». segons ha explicat el responsable de l’acció, Albert de Gràcia. En aquest sentit, Gràcia apunta que «la dinamització d’aquests camins és clau per atraure visitants i competir amb l’oferta de les comarques veïnes o Andorra». Segons remarca el mateix Ajuntament, el projecte consisteix en inventariar, crear itineraris i senyalitzar un seguit de senders que hi ha entre els municipis de la Seu d’Urgell i de les Valls de Valira, que uneixen pobles, bordes, zones forestals i espais de gran atractiu natural.