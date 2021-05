L’Ajuntament i els ramaders de Llívia han decidit finalment suspendre la festa de la Transhumància que celebra cada any a principis de juny per acompanyar el bestiar als prats de les Bulloses i han anunciat la possibilitat que s’acabi celebrant el mes de juliol amb un nou recorregut.

Segons ha anunciat el consistori, «la festa de la Transhumància de Llívia ajornada ja que el trasllat del bestiar, en el marc d’una activitat festiva i participativa, no pot fer-se tenint en compte el recorregut que es fa dins l’alta Cerdanya, sota administració francesa». En aquest sentit, els responsables de la festa han recordat que «actualment, les autoritats franceses mantenen certes restriccions sanitàries com a conseqüència de la covid-19 fins el 30 de juny; així, ni el recorregut ni el tradicional dinar popular al Hotel Bones Hores són viables tenint en compte aquesta situació». A fi efecte de mantenir l’esperit de la transhumància, ramaders i equip de govern estan estudiant el trasllat de la celebració al mes de juliol coincidint amb el nou desplaçament del bestiar, en aquesta ocasió des del Pla de les Bones Hores fins a les pastures de Coma de Grava. L’Ajuntament ha remarcat que «en aquest moviment de bestiar, els ramats voregen alguns dels estanys de les Bulloses i pugen dels 2000 metres fins als més de 2400 metres», de manera que la nova data permetria els participants renovar la festa amb un nou recorregut i un nou entorn per al dinar de germanor.