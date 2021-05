La Cerdanya posarà en marxa en les pròxims dies la concreció d’un dels projectes més esperats i ambiciosos del sector turístic local: la creació d’una gestió turística unificada que vengui la vall com un territori únic. Aquest projecte és des de fa anys sobre la taula de les administracions i les empreses d’un i altre costat de la frontera amb l’objectiu de sumar esforços, promoure el potencial real de la Cerdanya com un destí de muntanya de primer ordre a Europa i aprofitar al màxim els mercats tant espanyol com francès.

Amb aquest objectiu, el Consell Comarcal ha convocat per al pròxim dilluns dia 31 de maig la primera trobada intersectorial transfronterera per definir el contingut del primer producte turístic comú. Segons han argumentat els responsables del programa, «aquest maig s’iniciaran trobades transfrontereres per a desenvolupar un producte turístic que compleixi amb els criteris definits al Pla d’Acció Sectorial de Turisme de la Cerdanya, i principalment per començar a desenvolupar els eixos u i dos». Aquests eixos es basen en ‘Construir un model de turisme sostenible i conscient que esdevingui un referent’ i ‘Desestacionalitzar i diversificar l’oferta turística de la comarca’. Així, segons han remarcat des del Consell, «el projecte transfronterer, es durà a terme de manera immediata, començant amb una jornada cocreativa per al desenvolupament d’un producte turístic transfronterer, que s’emmarca dins del projecte Epiremed Experiències Pirinenques, Emocions Mediterrànies, un programa de cooperació transfronterer que vol donar un pas endavant en la integració turística dels territoris del Pirineu oriental a les dues bandes de la frontera entre França i Catalunya».

Una vegada celebrada la trobada de dilluns, durant els mesos de juny i juliol se celebraran tres reunions més de cocreació al voltant del producte turístic en les quals hi prendrà part també l’empresa responsable del Pla d’Acció Sectorial. Aquest producte ha d’estar finalitzat el dia 31 de juliol En paral·lel, durant el mes de juliol el Consell també ha previst que comenci un nou projecte que ha de servir per dinamitzar l’òrgan de governança descentralitzada de la nova gestió turística transfronterera, el qual suposa l’eix cinc del PS. Aquest òrgan serà l’encarregat de començar a treballar en l’eix quatre del projecte global: la creació de la nova marca Cerdanya que ha de promoure el territori com una unitat.