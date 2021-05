L’estat francès ha anunciat una inversió immediata de 45 milions d’euros per a noves instal·lacions esportives a Font-romeu i tota la seva zona d’influència de l’Alta Cerdanya i el Capcir. L’objectiu d’aquest projecte és rellançar l’activitat esportiva tant popular com d’elit en el marc de la preparació pels Jocs Olímpics de París, l’any 2024, pels quals el Centre Nacional d’Entrenament en Altitud (CNEA) de Font-romeu va ser designat centre d’entrenament oficial.

El govern de l’estat i de la regió d’Occitània han fet aquest anunci en el marc de la inauguració d’una nova pista d’atletisme al CNEA de Font-romeu, un equipament esportiu d’alt nivell que és també una referència per a joves estudiants de la Baixa Cerdanya i resta de Catalunya. Els dos governs han apuntat que la nova partida pressupostària servirà en els pròxims anys per construir una nova piscina olímpica, un complex mèdic, un centre de preparació física i de recerca, una sala d’esports de combat, un gimnàs, una sala de gimnàstica, una d’esgrima i una sala de conferències de 250 places. Del total de la inversió, 2,5 milions d’euros es destinaran a la renovació dels equipaments esportius de l’Alta Cerdanya i el Capcir. En aquest sentit, els directius del CNEA i les autoritats locals han anunciat la voluntat d’obrir les instal·lacions a l’ús públic en el marc del projecte «Esport per a tothom». Les noves instal·lacions han d’estar fetes l’estiu del 2023.