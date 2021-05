El centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell mostra fins el dia 14 de juny l’exposició «Fotografiem la Seu», un treball realitzat pels joves del Servei d’Atenció Diürna (SAD) que ha tingut el suport i la col·laboració del Punt Òmnia. Segons han explicat els organitzadors, l’exposició es compon d’un conjunt de fotos que els joves han fet tant amb el mòbil com amb càmera. Les imatges recullen el patrimoni cultural i monumental com ara la catedral de Santa Maria d’Urgell o el passeig Joan Brudieu, així com el patrimoni natural de la Seu com ara els diversos parcs i jardins, entre d’altres espais de la capital alt-urgellenca. L’exposició s’ha realitzat en dues parts. La primera ha estat un treball comunitari que ha comptat amb la participació de quaranta veïns de la ciutat que a través d’Instagram havien de dir quin lloc els hi agradava més. La segona part ha estat l’elaboració de l’exposició.