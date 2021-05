La vall de la Vansa i Tuixent viu aquest cap de setmana una 21a edició de la Festa i Fira de les Trementinaires marcada per les restriccions a causa de la pandèmia. Amb tot, la vall ha impulsat la celebració de la festa amb un cartell d’actes a l’aire lliure, excepte els tallers i les visites al museu. Igualment, molts actes tenen l’aforament reduït a la meitat. En aquesta línia, alguns actes tradicionals han quedat exclosos del programa, com ara el taller de danses, el ball de dissabte a la nit, el Ball de Llancers, la foguera d’herbes aromàtiques i el concurs d’identificació de plantes per l’olor. Aquest diumenge es farà la Fira d’herbes remeieres i productes naturals, l’espectacle familiar El bagul de la música tradicional, amb el Duet Daura; els contacontes Maria, la trementinaire i El bonic conte del Marc i la Maria, i la presentació dels llibres La música que sona quan acaba de la cançó, de Marta Grau, entre altres actes.