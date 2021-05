La Diputació de Girona ha anunciat que incrementarà la dotació econòmica en dues línies de subvencions del Servei d’Habitatge d’aquest 2021. La mesura permetrà destinar 329.774,71 euros addicionals amb l’objectiu de donar resposta a les demandes i necessitats dels ajuntaments i les entitats locals de les comarques gironines. Amb aquesta suma suplementària, el total de les ajudes en les dues línies arribarà fins a 1.349.774,71 euros. En aquest sentit, el diputat d’Habitatge, Quim Ayats, destaca que «des de la Diputació de Girona, s’està realitzant un gran esforç pressupostari per poder atendre totes les demandes en habitatge, que han crescut d’un any a l’altre a causa de la pandèmia. El nostre compromís passa per garantir un dret fonamental com és l’accés a l’habitatge als col·lectius en risc d’exclusió». Durant el 2020, la Diputació va destinar 1,5 milions d’euros a aquest àmbit.