L’Ajuntament de Llívia estudiarà si sota les restes del castell s’amaguen les restes d’un altre poblat antecessor de la població medieval i romana coneguda fins ara. Els responsables de les prospeccions arqueològiques que s’han fet al turó els últims anys tenen indicis de la possible existència d’un antic poblat ibèric que, ara, miraran de treure a la superfície.

L’equip de govern municipal ha anunciat que aquest estiu dedicarà una campanya d’excavacions a la part alta del puig del Castell per tal de «constatar arqueològicament» si en el seu moment hi hagué un assentament ibèric-ceretà. En aquest sentit, des del consistori han apuntat que «se sap de l’existència d’un poblat medieval però mai no s’hi ha fet una exploració específica» per esbrinar l’assentament d’una població estable a la zona en l’època ibera tal com sí que s’ha fet al poblat del Castellot, a Bolvir. Els tècnics que treballen sobre les restes del castell medieval han apuntat que a pesar de no haver buscat el passat iber del jaciment, ja hi han aparegut esporàdicament algunes peces de ceràmica d’època ibèrica i republicana romana. La incorporació d’un llegat iberoceretà completaria un recorregut històric a l’oferta cultural i turística de Llívia que centren ara les èpoques romana i medieval. Les excavacions es faran del 5 al 16 de juliol a partir de l’obertura de diversos sondejos i rases per part dels arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.