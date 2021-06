El Consell Comarcal de Cerdanya ha hagut de sortir al pas en la convivència entre el sector tradicional de la ramaderia i el del turisme, la qual sovint provoca interferències per l’ús de l’entorn. Tant és així que l’òrgan comarcal ha fet una crida a no trepitjar els prats de conreu per a fer-hi pic-nics. Ho ha fet en el marc de la campanya ‘Valentament rural’ que fomenta el respecte i valorada de la ramaderia i la seva gestió del territori com una de les claus perquè la Cerdanya tingui l’aspecte verd que té.

L’ens comarcal ha denunciat un cas en què recentment un grup de persones va traspassar la tanca electrificada que delimitava un prat conreat per a fer-hi un àpat a l’aire lliure. En aquesta situació, a més, els que ho van fer hi van deixar tot de deixalles. Es dona la circumstància que sovint els turistes que visiten la Cerdanya perceben els prats com entorn natural i no pas com un terreny privat on una família ramadera hi treballa diàriament, que és el que són la major part. Això provoca que sovint hi accedeixin lliurement sense tenir en compte que es pot tractar d’un prat conreat o ocupat per algun ramat pasturant, la qual cosa sovint també deriva en ingerències entre el bestiar i els gossos que no van estacats. Així, el Consell ha llançat una demanda de prudència als desconeixedors d’aquesta realitat: «Ep! Els prats no són una zona de pícnic! Són un espai de treball, de cultiu o de pasturatge. I cal respectar-los». A través de publicacions a les xarxes socials, el Consell ha alertat que «un camp perimetrat per vailets, això vol dir que no s’hi pot entrar, va ser envaït per un grup de persones per fer un pícnic. Sabeu que no es poden trepitjar els sembrats, ja que perjudica molt seriosament un entorn que genera futurs aliments o pastures pels animals?»

Davant d’aquesta actuació i del fet que el prat va quedar amb deixalles escampades i alguns elements de la ramaderia malmesos, el Consell ha instat els que passegen per l’entorn de la vall que «si us plau, tinguem respecte! Per les zones de cultiu, per la feina dels agricultors i per la natura i l’entorn que tant ens agrada gaudir’. Per a ajudar a evitar que es produeixin aquest tipus de situacions, principalment els caps de setmana, els responsables del programa ‘Valentament rurals’ han posat a disposició dels ramaders o altres persones que observin actituds irrespectuoses amb les feines del camp dos telèfons de denúncia i el correu electrònic agroalimentaria@cerdanya.org.