Els agents turístics, públics i privats, de l’Alta i la Baixa Cerdanya han establert que una de les primeres línies d’actuació conjunta per establir una promoció unificada serà sobre el turisme per a empreses o de negoci. Empreses i administracions han vist en els viatges que organitzen les companyies per enfortir les plantilles un mercat ideal perquè obre un gran ventall de possibilitats de nous visitants en, a més, fora de les grans dates turístiques.

La definició d’aquest objectiu ha quedat establert en la primera jornada de treball conjunt entre empresaris i gestors turístics dels dos costats de la frontera, en la qual hi han pres part aquesta setmana una quarantena de participants. En aquest sentit, la tècnica de l’oficina comarcal de Turisme de Cerdanya, Maria Faura, ha explicat que l’objectiu de la proposta és esdevenir un destí de viatges d’incentius per a les empreses, en els quals grups d’empleats d’una mateixa companyia es reuneixen per fer activitats, amb el senderisme com a principal reclam. Faura ha detallat que aquest mercat s’ha treballat poc a la comarca i ha matisat que, no obstant això, hi ha diverses empreses que estan orientades a oferir propostes de natura, cultura o benestar a les companyies visitants.

En la primera jornada de treball per concretar els nous productes turístics també s’ha abordat la necessitat de potenciar la vall com a destí en senderisme. Faura ha considerat que aquest tipus de turisme s’adequa al foment de la sostenibilitat i, per tant, pot servir per accedir a d’altres recursos turístics de la Cerdanya. Una de les possibilitats sobre les que treballaran els agents turístics ara és la de fusionar la via del turisme de negoci i la del turisme de senderisme en una de sola. Aquest projecte podria ser una realitat a través del programa de cooperació transfronterer, l’Epiremed Experiències Pirinenques Emocions Mediterrànies, el qual vol donar un pas endavant en la integració turística dels territoris del Pirineu oriental a les dues bandes de la frontera. En les pròximes setmanes el Consell Comarcal liderarà una nova trobada per concretar el pla de treball.