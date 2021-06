L’àrea de Joventut de l’Ajuntametn de Puigcerdà va organitzar el passat cap de setmana el curs de premonitors d’cctivitats de lleure 2021. Segons han informat des del mateix consistori, en aquesta oferta formativa s’ofereix « un tastet de l’educació en el lleure, treballant diferents temes com ara el funcionament de les activitats de lleure, les funcions d’un monitor, aspectes de seguretat en l’àmbit del lleure o els recursos existents per desenvolupar les activitat. En aquesta edició del curs hi han participat 18 joves de la Cerdanya d’entre 14 i 17 anys. La proposta formativa ha consistit en tres dies de treball a l’Alberg Verge de les Neus de La Molina. L’objectiu principal de la formació és generar un primer apropament a l’educació en el lleure per part dels joves menors d’edat.