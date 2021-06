L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat que allarga una setmana, fins al dia 11 de juny, el termini per poder presentar les sol·licituds per optar a les subvencions de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2021. En aquest sentit, el consistori ha recordat que aquesta convocatòria finalitzava aquest divendres 4 de juny. Pel que fa a les ajudes, el consistori ha informat que es podran tramitar via telemàtica i també presencialment al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu. Per fer aquest tràmit, els interessants cal que demanin cita prèvia al telèfon del mateix Ajuntament. Amb aquesta mesura, l’administració pretén facilitar la presentació de demandes de subvencions per part dels veïns.