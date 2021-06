La plataforma de comerç en línia «Comerç a casa - A casa en un clic» continua creixent, segons ha anunciat la Diputació de Girona. Un any després de la seva activació, el juny del 2020, aquest market place que la Diputació de Girona ha posat a disposició per a tots els municipis de la demarcació ja aglutina 51 entitats locals, 36 plataformes, 592 comerços i petits productors i 167 usuaris registrats, segons ha remarcat l’òrgan provincial. Les plataformes en funcionament estan gestionades majoritàriament per ajuntaments, i tres de cada quatre d’aquests municipis, el 75%, tenen menys de 10.000 habitants. En aquesta línia, de moment tan sols la Cerdanya ha optat per crear-ne una d’àmbit comarcal, que permet aglutinar en un únic espai tots els seus municipis. Actualment el portal de la Cerdanya suma 63 comerços. Aquest marketplace ha actualitzat recentment la seva imatge per adaptar-se als mòbils.