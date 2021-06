La Diputació de Girona ha obert una nova línia d’ajudes per al sector cultural de les comarques de la demarcació. Segons ha detallat l’ens provincial, es tracta de «subvencions extraordinàries per finançar despeses de funcionament i personal de petites i mitjanes empreses i autònoms, arran de la situació sanitària derivada de la covid-19». En una primera partida, la Diputació hi destinarà 150.000 euros. Les sol·licituds es poden presentar fins al 23 de juny. Al nou programa hi poden optar les empreses i els autònoms amb seu social a la demarcació de Girona que tinguin com a màxim dotze treballadors en nòmina, que facturin anualment un màxim de 500.000 euros i que es dediquin a edició de llibres, periòdics i altres; activitats cinematogràfiques, de vídeo i programes de televisió; d’enregistrament de so i edició musical; de creació, artístiques i d’espectacles, o de biblioteques, arxius i museus.