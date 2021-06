La recuperació i promoció del patrimoni local ha estat un dels cavalls de batalla de l’Ajuntament de Puigcerdà per mirar de dotar de la capital cerdana d’un turisme amb caràcter propi.

L’homogeneïtzació urbanística dels pobles i ciutats i la creixent competència d’altres destins turístics de l’entorn geogràfic ha empès els gestors turístics de Puigcerdà i la Cerdanya a reivindicar els atributs naturals i patrimonials propis per tal de diferenciar l’oferta turística. Així ha estat com en els últims anys la capital cerdana ha bastit un catàleg de visites que tenen el seu patrimoni com a principal centre d’interès.

Túnel Ull de Basilisc

Es tracta d’una galeria subterrània d’uns 30 metres sota la plaça de l’Ajuntament que dona accés a una gran nau que va ser construïda com a cisterna d’aigua. La sala de pedra, que fa uns 24 metres quadrats, es va fer cap a l’any 1380 com a dipòsit d’aigua per tal que els puigcerdanesos del segle XIV que vivien dins de muralles se n’asseguressin l’abastament, segons han detallat els arqueòlegs que hi van treballar. A partir del segle XVII la sala es va modificar com a pou de glaç, nom amb el qual també és conegut. El passadís que hi dona accés es va fer posteriorment i se li va donar el sobrenom d’Ull de Basilisc, amb referència a la porta de l’infern. Es pot visitar des de l’any 2018 i la visita es completa a l’interior amb la projecció d’un audiovisual que recrea amb imatges creades informàticament la trama urbana medieval de Puigcerdà.

L’Ajuntament té sobre la taula afegir nous túnels al catàleg de visites subterrànies. Amb aquesta intenció ja ha iniciat l’estudi i restauració d’una galeria, de les moltes que els historiadores afirmen que hi ha a Puigcerdà, que parteix de l’antic convent dels dominics cap al centre del nucli antic.

Pujada al campanar

El campanar de Puigcerdà ha estat un altre dels elements patrimonials recuperats en els últims anys. La torre, que és l’únic vestigi que queda de l’antiga església de Santa Maria, que va ser enderrocada l’any 1936 en l’esclat de la Guerra Civil Espanyola a la Cerdanya, alberga des de l’any 2014 la nova Oficina de Turisme. El campanar és una torre de base quadrada que conserva una rosassa medieval. Té un cos vuitavat que va ser reformat a la part superior el segle XVIII. La visita a la torre, que està regulada amb tiquets i un entorn museïtzat des de l’any 2011, també permet visitar les criptes de l’antiga església, que han conservat l’accés des de la planta baixa.

Cabrinetty i Petjades Culturals

El turisme cultural de Puigcerdà també ofereix una visita a l’aire lliure resseguint els racons de la vila lligats a la seva història, entre els quals la plaça de Cabrinetty, antiga plaça Major, protagonitzada per l’estàtua del brigadier instal·lada l’any 2012 després d’una recaptació popular. La ruta Petjades Culturals proposa un itinerari per 15 punts històrics de la vila, com l’estació de tren, la séquia, les ermites i esglésies del terme, el Call Jueu, l’estany, el Casino Ceretà i les muralles.