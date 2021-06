La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell obrirà les portes aquest dimarts dia 8 de juny de la sala polivalent del Centre Cívic El Passeig. El centre cultural ha anunciat que el nou horari serà de deu del matí a dues del migdia els dimarts, dijous i dissabtes i de quatre de la tarda a vuit del vespre els dimecres i divendres. Els responsables de l’equipament han recordat que la Biblioteca s’ha traslladat en aquest espai municipal de forma provisional, mentre duren les obres de reestructuració de l’interior de l’edifici on està habitualment. En aquest espai provisional s’hi ha traslladat una part del fons format per novel·la per adults, novel·la juvenil, el racó de pares, diaris i revistes, guies de viatges, la secció de pel·lícules de cinema espanyol i sud-americà, una selecció de llibres en francès i anglès i una selecció de llibres dels autors de la comarca de l’Alt Urgell així com tot el fons infantil després de mesos de tancament.