El que va començar com una acció puntual d’una entitat per conscienciar la població de mantenir la comarca neta i, alhora, netejar alguns dels entorns més bruts de Puigcerdà ha derivat en l’organització d’un calendari estable de jornades populars de neteja mensual. El grup ecologista Cerdanya Acció pel Clima ha fixat un dissabte al mes per netejar rels racons més abandonats de la Cerdanya i ha fet una crida als veïns a participar-hi.

Responsables de Cerdanya Acció pel Clima han apuntat que «després de realitzar la recollida de brossa a Puigcerdà, vam adonar-nos que això no podia ser una acció puntual i, per tant, hem pres la decisió de fer una convocatòria mensual el darrer dissabte de mes per netejar alguna zona de la comarca». Els responsables de l’associació han adreçat aquesta proposta via carta a tots els ajuntaments de Cerdanya perquè se sumin a la campanya, la qual han batejat «Netegem la Cerdanya» però, segons han remarcat, «lamentablement a dia d’avui cap ajuntament ha respòs, desitgem que la ciutadania sigui més responsable...» i ha instat la ciutadania a sumar-se a les jornades de neteja. En la última acció feta, el darrer dissabte de maig, una vintena de voluntaris van netejar l’entorn del camí de la Pedregosa de Puigcerdà amb l’ajuda de membres de Per una Catalunya neta de l’Alt Urgell. Durant l’acció van recollir tot tipus de residus com ara llaunes, ampolles de vidre i plàstic, tovalloletes, cordes i canonades.