Dues empreses del sector turístic i esportiu de la Cerdanya s’han unit per crear un nou producte que sota el nom té com a finalitat aprofitar l’entorn natural de la vall per fer-ne un referent nacional i internacional com a destí per al ciclisme, tant competitiu com popular.

Els responsables de Pertot Cycling i el Cerdanya Ecoresort de Prullans han presentat un projecte que sota el nom ‘Ciclisme a la Cerdanya’ s’ha proposat que en el termini de dos anys comenci a rebre visitants d’arreu del país i dels mercats internacionals tal com ho fan ja a la Cerdanya sectors com els del senderisme o l’aviació esportiva. Els gestors ‘Ciclisme a la Cerdanya’ han explicat que el programa preveu «esdeveniments competitius, quedades recreatives, sortides organitzades i la Ronda Cerdanya, un esdeveniment lliure i repte per molts, lligat a les noves tecnologies». La proposta té en compte les tres grans modalitats actuals del ciclisme:el de muntanya, el de carretera i el combinat del gravel.

Aquest calendari Pertot Ciclisme tindrà com a centres les instal·lacions de l’Ecoresort de Prullans i l’estació de la Molina. Els impulsors del projecte han apuntat que «l’objectiu per aquest primer any és simplement guanyar posicionament i fer-ho des d’una vessant professional i integrativa, combinant esport i salut. I a partir del 2022 iniciarem un pla d’accions a mig termini enfocat a la comercialització internacional, per atreure client estranger i fer-li descobrir aquesta part dels Pirineus sobre les dues rodes».

El calendari Pertot Ciclisme del projecte estableix diverses propostes per recórrer tant en grup com de manera particular. Cada una de les propostes rep un nom: ‘La Ronda’ sortida open, de caràcter competitiu; ‘La Gresca’, amb plantejaments populars per gaudir de l’esport en el seu vessant més social amb, per exemple, una ruta entre Prullans i Cadaqués; o ‘La Clàssica’, amb les rutes més emblemàtiques pels ciclistes de la Cerdanya. Les empreses organitzadores ofereixen als participants els tracks, els avituallaments, els transports i l’assistència, entre d’altres serveis complementaris.