El grup municipal de Compromís per la Seu ha denunciat que, al seu parer, l’ocupació de pisos en un bloc del carrer de la Salle n’està obligant a marxar-ne alguns veïns. El grup de l’oposició ha argumentat que «davant la nova onada d’ocupacions que s’estan produint al cèntric edifici d’habitatges de davant de l’escola de La Salle, els veïns i veïnes del mateix bloc han optat per abandonar el seu habitatge habitual. Aquest fet està provocat pel sentiment d’inseguretat i d’indefensió per part de la ciutadania i de la preocupació que aquest nou bloc amb pisos ocupats acabi esdevenint en un altre punt negre d’ocupació com està sent actualment el bloc totalment ocupat de la plaça Europa». El grup del PSC ha ha demanat a l’equip de govern de Junts i ERC que «actuï amb celeritat i d’una manera contundent per no deixar proliferar aquest problema social que actualment està creixent de manera exponencial a la Seu d’Urgell».