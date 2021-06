Fins a 240 alumnes de Batxillerat de la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Andorra han començat aquest dimarts els exàmens de selectivitat, que per primer cop es duen a terme al pavelló poliesportiu de la capital alturgellenca. Enguany s'ha buscat aquest espai per tal de garantir les mesures de seguretat per minimitzar els riscos de contagi de la covid-19 i davant l'elevat volum d'estudiants que aquest curs fan les proves de les PAU. La xifra ha crescut respecte a anys anteriors tenint en compte que la meitat dels estudiants venen de centres educatius del Principat andorrà per presentar-se a la fase específica, ja que la general la tenen convalidada amb la Prova Oficial de Batxillerat (POB) que fan al seu país.