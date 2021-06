L’Ajuntament d’Alp s’ha propost que la Festa Major de Sant Pere es converteixi en una de les celebracions de referència de la comarca i, just al final d’aquest mes de juny, esdevingui la gran festa d’inici de la temporada d’estiu a la Cerdanya. L’equip de govern ha presentat un nou cartell de la festa amb més actes, més diversos i durant cinc dies just abans de, com es preveu vist el que va passar l’any passat, la comarca visqui uns mesos de juliol i agost amb plens històrics.

El regidor de Festes de l’Ajuntament d’Alp, Igor Roig, ha presentat la reformulació de la Festa Major de Sant Pere:«volem que sigui una referència a la Cerdanya perquè sigui de les més potents amb concerts i grups com Lildami o Làgrimas de sangre; li volem donar fer un gir i esperem que sigui una gran Festa Major i que el jovent de Cerdanya, així com la gent gran i els petits, vinguin a gaudir-la». La celebració es farà entre els dies 25 i 29 de juny i tindrà com a escenaris espais com el Palau d’Esports, el camp de futbol i la plaça Major. El dia central serà el dimarts dia 29 amb la celebració de la Missa Solemne amb l’acompanyament de la cobla Selvatana, una cercavila i dues cites més amb el conjunt en format cobla i orquestra al migdia i la tarda. Els concerts al camp de futbol tindrà un aforament de 750 persones.

El consistori ha remarcat que tots els actes seran gratuïts però caldrà reservar les entrades a través del web codetickets.com.