El Consell Municipal d’Infants (CMI) de la Seu d’Urgell ha celebrat aquesta setmana de manera telemàtica l’últim ple de l’actual curs 2020-2021 per tal de fer balanç de la feina que ha portat a terme. En el ple, presidit per l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i amb la participació del vicealcalde, Francesc Viaplana, i la regidora d’Infància, Núria Tomàs, així com també la regidora del grup municipal Compromís x la Seu, Carlota Valls, els setze nens i nenes representants de les escoles de la ciutat han repassat les consultes, demandes i propostes sobre temes relacionats amb urbanisme, via públic i equipaments de la ciutat. Igualment, es consellers han fet demandes d’activitats per Nadal com ara gimcanes relacionades amb la neteja de l’entorn, un Escape Room o tallers de manualitats.