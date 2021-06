La Cerdanya reclamarà amb la resta de comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran una reunió amb el Govern de la Generalitat per conèixer de primera ma l’evolució de la llei de Muntanya i, alhora, plantejar-li les principals necessitats del territori així com el desig de tenir més competències.

Els presidents dels Consells Comarcals del Pirineu i la síndica d’Aran, que s’han reunit aquesta setmana a Pont de Suert, han remarcat que volen conèixer com el Govern té previst fer la descentralització dels serveis territorials al Pirineu, una de les úniques zones del país que els darrers anys no ha comptat amb representació pròpia dels departaments del Govern. Els consells comarcals i el Conselh Generau reivindiquen un paper «més rellevant, actiu i potent» com a administració aglutinadora de molts dels serveis que la Generalitat presta al territori. Per això demanaran una reunió amb el Govern per exposar quins són els reptes que l’Alt Pirineu i l’Aran ha d’encarar i conèixer l’estat de la llei de muntanya i la llei de territori.

En una nova reunió entre la síndica d’Aran i les presidències de les comarques de la Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça, els seus màxims representants han tornat a evidenciar que cal que «el Govern de la Generalitat faci un nou enfocament de les relacions amb el territori pirinenc», tenint en compte les singularitats d’aquestes comarques extenses, poc habitades, envellides i amb una orografia que complica les comunicacions i el desplegament dels serveis bàsics per tal que aquests es puguin prestar en les millors condicions a tots els habitants.

La Síndica i els presidents comarcals, entre les quals la de Cerdanya, Roser Bombardó, han coincidit en destacar la «bona evolució» que estan tenint les trobades mensuals, que serveixen per posar en comú molts aspectes del dia a dia de les comarques i enfortir-se com a lobby per «pressionar el poder executiu i el legislatiu» perquè les propostes que s’implementen al Pirineu tinguin en compte la realitat de la zona i responguin a una clara voluntat de reequilibri territorial.