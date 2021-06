El qui va ser fins fa poques setmanes president de la Generalitat, Quim Torra, serà aquest dissabte dia 12 de juny a Ger per presentar a la Cerdanya el seu llibre Les hores greus. Dietari de Canonges. La presentació es farà a partir de les dotze del migdia a la plaça Major. Des de l’Ajuntament han avisat que en cas que plogui, l’acte es desplaçarà al pavelló poliesportiu. La presentació l’organitza la secció cerdana d’Òmnium Cultural i Símbol editors amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ger. L’acte comptarà amb la participació en qualitat de conductor del psicoanalista Miquel Bassols. El llibre narra «les pors, les esperances, les angoixes, les decepcions, la frustració, la ràbia, però també és una crònica de la determinació d’un home per lluitar per la salut i el benestar dels seus conciutadans, i contra la burocràcia, els partidismes, el desànim i la pandèmia», segons han explicat des de l’editorial.