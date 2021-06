Puigcerdà reviurà demà la marxa ciclista de les Tres Nacions, després de dos anys de no poder organitzar-la. La prova, que compta amb l’esponsorització de l’empresa Aquadrink, arriba a la 41a edició amb totes les inscripcions plenes des de fa més d’un mes. La marxa es promou com l’única del món que trepitja en una mateixa jornada tres estats: l’espanyol, el francès i l’andorrà.

Així, la prova tindrà 1.500 participants, que encararan un recorregut de 140 quilòmetres que passa per ports considerats mítics en el sector ciclista com el port d’Envalira, de 2.407 metres de desnivell, que és el pas de muntanya asfaltat més alt d’Europa, i el coll de Pimorent. La sortida es farà a dos quarts de vuit del matí al Poliesportiu de Puigcerdà. Des d’aquest punt els ciclistes enfilaran el descens cap a la Seu d’Urgell, passaran per Alp i Bellver, i després creuaran tot Andorra en el retorn a Puigcerdà.