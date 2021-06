La Germanat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell ha donat a l’hospital de la capital alt urgellenca 40 maletes per portar menjar. El germà major de la Germandat, Climent Miró, juntament amb els vocals de l’entitat, Antoni Gasset i Josep Canelles, han entregat a la Fundació Sant Hospital 40 maletes porta menús que serviran per fer arribar els àpats que es cuinen a la Fundació Sant Hospital (FSH) a persones grans que viuen soles i tenen dificultat per cuinar. Segons han explicat des de l’Ajuntament de la Seu, les maletes tèrmiques les han rebut el gerent de la FSH, Francesc Guerra, i el cap de cuina de l’hospital, Ramon Clotet, els quals han agraït a la Germandat aquesta aportació solidària. Miró ha remarcat que «amb aquesta donació, la Germandat de Sant Sebastià continua amb la seva tasca de donar suport també en temps de pandèmia», Les maletes han suposat una inversió de 2.500 euros.