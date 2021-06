El refugi dels Cortals de la vall de l’Ingla, a Bellver de Cerdanya i dins el parc natural del Cadí-Moixeró, ha encetat una nova etapa. Arran d’una nova concessió de la seva gestió per part de l’Ajuntament, l’equipament ha estrenat una nova època en la qual els seus responsables el volen convertir en un centre d’activitats de natura i també en un refugi i establiment de restauració de referència al Pirineu central tot l’any.

A una altitud de 1.600 metres i a tocar del coll de Pendís que separa la Cerdanya i el Berguedà, el refugi dels Cortals de l’Ingla domina una vall a la qual tan sols s’hi pot accedir per una pista forestal, de nou quilòmetres des de Bellver. Els nous responsables són Esme Olivares i Jordi Pardina, una parella, i el seu fill, que vivint a Estamariu van saber que Bellver obria un concurs per concedir-ne la gestió. Sense tenir experiència laboral en el sector, però sí en el món del senderisme i l’excursionisme, van decidir redactar un projecte: «Ho vam començar a mirar i vam veure que era el moment de fer un cop de cap. Som gent de muntanya de tota la vida. No hem portat mai cap refugi però els hem recorregut tots. Volíem fer un canvi, la meva feina com a procuradora de tribunals no m’omplia i vam concursar-hi. I ara som aquí, amb un projecte per a quinze anys. La nostra intenció és jubilar-nos aquí».

L’Esme i en Jordi volen donar una nova dimensió al refugi dels Cortals: «La nostra idea és donar-li més vida; fugir del concepte de temporada i que estigui obert tot l’any; també a l’hivern, si bé de moment els caps de setmana. És clar que dependrà de l’estat de la pista, però volem tenir obert com a mínim els caps de setmana. Mentre les condicions meteorològiques i l’estat de la pista ho permeti, el refugi estarà obert tot l’any; si cal, oferirem el servei de transport en 4x4 des de Bellver perquè s’hi pugui pujar».

Reformes a l’edifici

L’establiment es dirigeix principalment als caminants i corredors que fan la ruta Cavalls del Vent, de la qual en formen part, i també a famílies, parelles i grups d’amics de la ciutat que vulguin viure una experiència de desconnexió en plena natura ja sigui per quedar-s’hi a dormir o tan sols per menjar-hi. En aquest sentit, el reimpuls del refugi també inclou la seva promoció com a establiment de gastronomia local: «Oferim cuina casolana molt senzilla amb producte totalment autòcton i de qualitat. És un menú tancat amb embotits de la zona, formatges de la Cerdanya i l’Alt Urgell, amanida i, després, carn a la brasa o un arròs de muntanya».

Una tercera pota d’aquesta nova etapa és la visualització del refugi com un centre d’activitats, tant organitzades per a molta gent com per a grups i particulars. L’Esme i en Jordi volen que els Cortals sigui el punt neuràlgic d’un programa d’activitats esportives en un entorn que abraça tota l’àrea est de la serra del Cadí, les Penyes Altes, el Moixeró i els seus vessants nord cap a la plana cerdana. La reobertura del refugi ha inclòs l’execució d’un projecte d’obres que n’ha permès restaurar el menjador i les habitacions, amb millors aïllaments i un acabat de fusta acollidor que li donen un nou aire, per a una nova vida.