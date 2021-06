El concurs de relats per WhatsApp del Pirineu adreçat a estudiants de la demarcació ha assolit aquest any la xifra de 800 participants i 19 centres educatius. Segons el balanç de l’activitat que ha publicat el Govern d’Andorra, en aquesta edició hi han pres part un total de 814 estudiants de 4t d’ESO del Pirineu. La guanyadora ha estat Alba Carrera de l’Institut de la Pobla de Segur. El segon premi ha estat per Judit Badia, del col·legi Janer d’Andorra la Vella i el tercer per Adam Gómez de l’institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. El concurs de relats breus l’organitzen el ministeri d’Educació d’Andorra, el Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya de la Generalitat, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i l’Associació Llibre del Pirineu amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.