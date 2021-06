El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat que vol iniciar a través del Pla de Reactivació Econòmica de la comarca un treball amb les empreses ubicades als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) comarcals per tal de conèixer i avaluar-ne el seu estat. Segons ha remarcat l’organisme, «en aquesta ocasió s’ha elaborat un formulari per inferir l’estat de les infraestructures i la disponibilitat de serveis que tenen els PAE alt-urgellencs». En aquesta línia, des del Consell han apuntat que l’objectiu és «conèixer en quin estat estan els serveis que reben actualment les empreses que hi estan instal·lades i saber a què voldrien aspirar». Aquest Pla de Reactivació Econòmica es realitza gràcies a la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, que va sol·licitar el mateix Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i està finançat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i cofinançat en el 50% per l’FSE. La seva durada prevista inicialment és d’un any.