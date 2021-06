L’àrea de Turisme del Consell Comarcal de Cerdanya ha valorat com un «èxit» la cinquena edició del festival de senderisme Cerdanya Happy Walking i ha remarcat que ja s’aboca en l’organització de la de l’any que, la qual espera que es faci ja sense restriccions. Així, des de l’òrgan comarcal han apuntat que «tot i les restriccions a només 10 persones per grup, finalment un total de 78 persones han gaudit de valent en les excursions programades per aquests 4 dies de festival. Tot i que la meteorologia va fer la guitza, sobretot en el concert de música tradicional del Pirineu que es va fer a Bolvir el dissabte a la tarda, va permetre que es poguessin realitzar totes les excursions amb unes condicions esplèndides, inclosa la observació astronòmica des del marc incomparable del refugi Cortal d’en Vidal a la muntanya d’Urús». El festival manté visitable fins a final de mes a Bellver una exposició sobre senderisme.