El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha obert un procés de participació ciutadana per redactar una nova ordenança que regularà la gestió dels menjadors escolars. Un dels objectius de la nova ordenança és establir una fórmula de pagament del servei que compti amb el màxim consens possible. En aquest sentit, des del Consell Comarcal han apuntat que «les famílies amb fills i filles usuàries de menjador escolar, tant actual com futures, i societat en general, poden formar part d’aquests procés de participació». Amb la voluntat d’aconseguir una gran participació sobretot entre la comunitat educativa, el Consell ha tramès la informació del procés a les AMPA- AFA i centres educatius per tal que es faci difusió entres les famílies del seu centre educatiu. El termini per participar en el procés s’acaba el dia nou de juliol. Per prendre-hi part el mateix Consell ha disposat al seu portal web un apartat amb la informació de base i una instància per participa-hi.