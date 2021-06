L’equip d’atenció primària del Baix Berguedà posa en marxa una prova pilot de vacunació sense cita prèvia a dos municipis: Gironella i Puig-reig. En tots dos casos, equips mòbils s’ubicaran dimarts vinent, 22 de juny, en espais amplis per administrar vacunes a persones dels grups que en aquests moments ja s’ha fet una crida a la vacunació tot i no disposar de cita prèvia. Aquesta és una experiència que s’ha posat en marxa a la regió sanitària de Girona i la Metro Nord i arriba a la Catalunya Central en un format reduït a un sol dia i com una prova per validar si s’aconsegueix l’objectiu de facilitar la vacunació i arribar a gent que d’altra manera potser no aniria a posar-se-la.

Puig-reig

Pavelló municipal de Puig-reig - Passeig de la Riera de la Sala, s/n.

De 60 a 69 anys, de 3 a 5 de la tarda (Janssen)

A partir de 40 anys, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8

Gironella

Local del Blat - Plaça del Doctor Armengou, s/n

A partir de 40 anys, de 8 a 10 de la nit

Divendres 18 de juny, a la Seu d'Urgell

La iniciativa també arriba a l'Alt Pirineu. El Departament de Salut impulsa, aquest dijous a Tremp i divendres a la Seu d'Urgell, dues jornades de vacunació sense cita prèvia. Aquestes van dirigides a persones d'entre 40 i 69 anys que pertanyin a l'Àrea Bàsica de Salut on té lloc l'acció, no hagin rebut cap dosi del vaccí, tampoc tinguin cap cita programada i no hagin passat la covid-19. Els interessats s'hauran d'identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu per poder rebre la vacuna monodosi de Janssen. A la capital del Pallars Jussà, l'acció es farà al CAP de 19 a 20 hores. Mentre, a l'alturgellenca es durà a terme al mòdul que hi ha instal·lat al costat del centre cívic entre les 16 i les 19 hores.

De fet, la Seu d'Urgell ja va celebrar una primera marató l'11 de juny, en una iniciativa que va proposar l'equip de l'ICS de la ciutat. Aquell dia hi van participar 78 persones, tot i la forta pluja que va caure durant tota la tarda. Precisament, l'èxit d'aquesta primera convocatòria ha estat el que ha animat a organitzar-ne una segona.