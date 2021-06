L'estació de La Molina, situada a Alp (Cerdanya), vol conscienciar a la població, sobretot als més petits, sobre la importància de generar menys residus i llençar-los on toca quan aquests es produeixen. Amb aquest objectiu, s'ha organitzat una jornada de neteja anomenada 'Clean Up Day', en la qual hi ha participat prop d'un centenar de persones entre alumnes d'entre tercer i sisè de primària de l'Escola Bac de Cerdanya d'Alp; usuaris de les fundacions Tallers i Adis, que treballen amb persones amb discapacitat; i una vintena de treballadors de l'estació. També han comptat amb l'ajuda de la plataforma Salvem La Molina i la intenció és que la iniciativa s'obri a més voluntaris de cara a pròximes edicions.

La cap comercial i de màrqueting de l'estació d'esquí de la Molina, Marta Viver, ha explicat que tot i que la majoria dels visitants procuren llençar la brossa als contenidors, es troben que hi ha una part que no està conscienciada. De fet, ara a la primavera, quan la neu ja s'ha fos, hi troben a terra més plàstics, papers o llaunes, als quals enguany s'hi sumen també mascaretes. Per aquest motiu, els diferents grups que han participat a la jornada de neteja s'han distribuït per les zones baixes de l'estació, les més properes a les àrees d'aparcament, on es detecta que s'han llençat més residus de forma "incontrolada".

Tot el que es reculli en aquest 'Clean Up Day' es seleccionarà per fraccions i es portarà a la deixalleria de la Cerdanya. La tasca d'aquesta jornada se suma a la que habitualment fa la brigada de l'estació, segons ha explicat Viver. Mentre, una treballadora de La Molina, Aina Casanova, ha explicat que una de les zones que sol aparèixer més bruta és la que queda a sota dels diferents remuntadors. Aquest ha estat el segon cop que s'organitza aquesta iniciativa de neteja, després que a l'octubre de 2019 es dugués a terme per primer cop amb diversos empleats del complex.