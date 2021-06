El projecte d’esport inclusiu per a persones amb discapacitat intel·lectual Únics Cerdanya fa una passa més cap a la consolidació i projecció amb la presentació oficial aquest diumenge a Puigcerdà. La presentació en societat d’aquest equip de bàsquet pioner a la comarca inclourà el primer partit oficial de competició dels cerdans, els quals s’enfrontaran al CB Llamp, de Barcelona.

L’equip Únics Cerdanya està integrat per 14 jugadors i jugadores d’edats compreses entre els 14 i els 54 anys molts dels quals s’inicien en l’esport col·lectiu. Després de quasi deu mesos d’entrenaments, que van començar el mes d’octubre, els esportistes «mostren una bona progressió i, especialment, una il·lusió desfrenada», segons han explicat els responsables de l’equip. Els jugadors són de Puigcerdà, Alp, Llívia i Bellver, els quals han quedat integrats en un equip que forma part del club bàsquet Llívia-Puigcerdà que té per objectiu esportiu participar en lliga regular la pròxima temporada.

La iniciativa d’activar aquest projecte d’inclusio social va néixer durant la pandèmia. L’entrenadora Alba Olcina, una de les responsables i impulsores de l’equip, ha remarcat que «no hi havia a la Cerdanya cap esport col·lectiu pensat per a persones amb discapacitat intel·lectual. De fet, a títol individual, hi ha ben poca cosa, també. Així que se’m va acudir de crear un equip de bàsquet per a ells i elles i he comptat amb el suport total del club. I aquí estem, amb molts ànims». Olcina hi ha afegit que «els beneficis, més enllà de l’activitat física i esportiva, es troben en la interacció que es genera entre ells, la possibilitat que se’ls obre de conèixer altres persones i ampliar les relacions socials».

Unics Cerdanya està dirigit per Alba Olcina i Jordi Izquierdo i compta amb el suport de l’entitat i del director tècnic, Cesc Senpau. Per tal de poder realitzar l’activitat, van haver de treure’s el títol d’entrenador per a jugadors amb necessitats educatives especials. A la presentació de diumenge, a les onze, hi assistirà el president d’Special Oliympics Catalunya, Sergi Grimau.