L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha presentat el programa d’activitats de la Mobile Week a la ciutat i ha remarcat que es tractarà d’una programació inclusiva. Aquesta programació «aglutinarà durant tres jornades la gran majoria d’accions TIC que es venen portant a terme des de diferents institucions de la ciutat, que van des de la vessant social i educativa com el Punt Òmnia i centres d’educació primària com les escoles Mossèn Albert Vives i La Valira, passant també pel món empresarial i tecnològic com el Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu i l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell», segons han explicat els seus responsables. Així, la Mobile Week la Seu d’Urgell es farà del nou a l’onze de juliol sota el lema Tecnologia per a la ciutadania amb un cartell de diferents temàtiques, adreçada a tots els públics sigui sigui la seva edat i necessitats funcional, així com a professionals del sector i a empreses.