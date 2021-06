Els indicadors epidèmics segueixen millorant lentament a Catalunya, els hospitals es van buidant també de pacients de covid, especialment les UCI, i ja hi ha deu comarques catalanes que no en tenen cap cas en persones més grans de 64 anys des de fa una setmana.

Les comarques on la vacuna ja ha immunitzat les persones de més de 64 anys i no hi ha hagut cap nou contagi en aquesta franja d’edat els últims 7 dies són: la Cerdanya, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran, el Montsià, el Ripollès, el Baix Empordà, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Vallès Oriental.

Els investigadors del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la UPC han explicat que caldrà fer el seguiment de casos per edats en aquest moment clau per entendre l’epidèmia i esperen que aquesta la setmana es consolidi la tendència a la desaparició del virus en les persones grans.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia un total de 503 pacients amb covid ingressats als hospitals catalans, 9 menys que ahir, dels quals 158 són a l’UCI, 21 menys que la vigília, una xifra que no es donava des del 29 de setembre, fa nou mesos.

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, segueix caient a poc a poc i ahir era de 81 punts, un menys que ahir, un risc moderat, cosa que no passava des de juliol de l’any passat.

La incidència acumulada de casos els últims 14 dies per cada 100.000 habitants (IA14) es manté en 87 casos, com la vigília, mentre que l’índex que mesura la velocitat de propagació (Rt) també es manté en 0,94, com ahir, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 94 persones, cosa que indica que segueix minvant la propagació. La positivitat dels PCR i tests d’antígens s’ha situat en el 3,35 %, una centèsima menys que ahir, per sota del 5 % que l’OMS considera el llindar per poder controlar l’epidèmi a.

El nombre de persones infectades de SARS-CoV-2 a Catalunya des de l’inici de l’epidèmia confirmades per tot tipus de proves ascendeix a 693.361, que són 3.556 menys que ahir, perquè el departament de Salut ha canviat el criteri de recompte dels casos serològics, que explica les persones que han desenvolupat anticossos.

A partir d’ara, Salut ja no considerarà casos els resultats positius d’una prova ELISA o un test ràpid d’anticossos que es faci després de l’administració de la primera dosi de vacuna, perquè aquesta ja genera anticossos. Els últims set dies, s’han confirmat amb proves PCR o tests d’antígens 3.157 positius, una mitjana de 450 contagiats cada dia, amb afectació sobretot en joves no vacunades.

Des de l’inici de l’epidèmia han mort oficialment per covid-19 a Catalunya 22.235 persones, una de comunicada les últimes 24 hores.