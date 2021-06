El Pirineu reprèn demà el debat sobre un futur econòmic sostenible per a les seves comarques més enllà de l’actual model turístic. Segons han anunciat els seus impulsors, «després de més d’un any de la primera jornada Pirineu 2030 celebrada a la Molina, es va haver de suspendre el segon procés de debat previst al Pallars per la pandèmia més important dels últims temps; en els mesos de pandèmia hem evidenciat amb cruesa la dependència insostenible del Pirineu al turisme, la manca de recursos sanitaris i serveis públics, i una gestió centralista i urbanocèntrica que res ha tingut a veure amb la realitat i les necessitats de les comarques pirinenques». La segona jornada Pirineu 2030 es farà aquest dissabte al poliesportiu de la Pobla de Segur i girarà al voltant del Model Territorial i del Turisme. Hi participaran experts en Geografia, Paisatge, Antropologia, Història, Turisme i Economia.