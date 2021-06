La primera edició de la Baixada de Falles d’Alàs, que aquesta propera nit de Sant Joan se celebrarà després que se n’hagi sabut l’existència fa cinc segles, es podrà veure principalment lluny del poble, des l’entorn de la Seu d’Urgell.

Els organitzadors de l’esdeveniment han demanat a la població que no acudeixi al poble d’Alàs perquè la presència a la plaça es limitarà a dues-centes persones assegudes i ha demanat a tothom qui vulgui presenciar aquesta festa històrica ho faci des de la distància. Així, des del Consell Comarcal han apuntat que «la baixada de falles pròpiament dita no es podrà veure des del recinte tancat, ja que aquest acte s’ha dissenyat exclusivament per poder veure l’arribada dels fallaires. La mateixa naturalesa de l’espectacle permetrà contemplar la baixada de falles des de la rodalia de la Seu d’Urgell». La petició s’ha fet tenint en compte la intenció del poble d’Alàs i el mateix Consell que la baixada de falles es pugui consolidar en els pròxims anys: «La comissió organitzadora de la baixada de les falles d’Alàs i els mateixos fallaires demanen que, per poder garantir una baixada amb èxit que es pugui repetir en anys posteriors amb normalitat, la població interessada prengui paciència i respecti aquestes restriccions d’accés a Alàs que, en tot cas, no impediran veure la baixada amb una millor perspectiva». La baixada de falles, que ja estan a punt per ser cremades, s’ha recuperat a partir de la descoberta d’un document que n’acreditava l’existència el segle XVI.