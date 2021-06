El grup polític Compromís reclama la reobertura del consultori mèdic local de Prullans, que va quedar tancat el març del 2020 arran de le mesures preses per la pandèmia de covid-19. Des d’aleshores, el servei mèdic no ha tornat la seva activitat al local.

«Prullans té una població força envellida i amb grans necessitats mèdiques», segons els reponsables de la formació politica vinculaa al PSC, que afegeixen que «és urgent que els puguin atendre al mateix poble».

Prullans disposa, des de fa dècades, d’un consultori mèdic local on es fan les atencions mèdiques dues vegades a la setmana per atendre a la població local.

El març del 2020, amb el començament de la pandèmia, aquest consultori mèdic va tancar, com a la resta de municipis veïns, a l’espera que millorés la situació.

Els portaveus de Compromís indiquen que «en aquests moments, mentre que a d’altres pobles veïns s’han reobert els consultoris mèdics locals, com ara Ger i Alp, Prullans el manté tancat i no s’ha pres cap iniciativa per poder gaudir dels serveis mèdics al poble».