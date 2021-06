La sala d’exposicions La Cuina de la Seu d’Urgell acull des del dia 10 d’aquest mes la mostra La Ciutat dels Nens, la qual està formada per 78 cases fetes de fang per alumnes de cicle mitjà de les escoles Mossèn Albert Vives, CastellCiutat-ZER Urgellet i la Valira, de la Seu, així com diversos equipaments també fets amb fang creats per alumnes de l’Escola d’Art Municipal de la capital alt urgellenca. Aquesta activitat, que fomenta la creativitat manual dels alumnes i té com a centre d’interès la visió sobre el concepte d’habitatge, és organitzada per la delegació del Pirineu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya i l’Ajuntament de la Seu. Segons han informat els mateixos organitzadors de l’activitat, l’exposició es mantindrà oberta fins al 10 de juliol i es podrà visitar de dilluns a divendres entre les cinc de la tarda i les nou del vespre, i els dissabtes, de les deu del matí a les dues del migdia.