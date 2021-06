La Cooperativa L’Arada, de promoció social i comunitària de col·lectius, territoris, pobles i barris, que l’any 2018 va crear la Xarxa Betula amb els pobles de l’alt Berguedà que pertanyen al parc natural del Cadí-Moixeró, ara ha estès la iniciativa als pobles de la Cerdanya que queden dins els límits del parc: Bellver, Das, Montellà i Martinet, Riu i Urús.

L’objectiu de la Xarxa Betula, nom provinent del nom científic de l’arbre bedoll, és «crear espais participatius per veure entre tots com ha evolucionat el paisatge en les últimes dècades i relacionar-los amb els canvis socials i econòmics que ha tingut el territori», segons ha explicat des de la cooperativa Ferran Canudas. Una vegada s’han identificat els canvis en el territori, el repte és «portar a terme accions concretes per potenciar els canvis percebuts com a positius i minimitzar els canvis percebuts com a negatius per arribar a un context de sostenibilitat social, econòmica i ecològica a partir del teixit social local».

La Cooperativa L’Arada ha iniciat el treball a la Cerdanya amb un primer taller participatiu a Bellver amb el repte de fixar una primera diagnosi de les necessitats del territori i el seu paisatge. En les pròximes setmanes es faran públiques les primeres anàlisis. En aquest sentit, el mateix procés activat al Berguedà fa dos anys ha possibilitat, entre altres iniciatives, la publicació d’un còmic adreçat als joves sobre la pagesia i una exposició itinerant. L’any passat el projecte es va estendre a l’Alt Urgell.