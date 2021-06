Els ramaders del Pirineu volen una millor convivència amb el turisme. Arran de la creixent presència de visitants al medi rural on porten a terme la feina diària ramaders i pagesos, s’han anat incrementant també les situacions en les que els visitants han perjudicat l’activitat ramadera trepitjant prats conreats, deixant oberts fils electrificats que tanquen ramats als prats, espantant bestiar amb gossos sense lligar o deixant vehicles aparcats en accessos a camins, entre d’altres. Davant d’aquesta situació, la Federació de Ramaders de Vaca Bruna dels Pirineus (Februp) ha activat una campanya que sota el lema ‘Atenció Visitants’ vol posar l’accent en la necessitat que el turisme respecti l’activitat ramadera. Els ramaders han remarcat que és una campanya «amable» per a una minoria dels visitants.

Els dirigents de la Federació de Ramaders de la Vaca Bruna han escenificat aquest dilluns l’inici de la campanya a la Cerdanya, una de les comarques on mes es produeixen les topades entre visitants i ramaders a causa de la gran afluència turística a l’estiu i l’hivern. Els delegats del sector ramader han instal·lat a l’accés a Prullans, a la cruïlla amb la carretera N-260, un dels cartells amb què la federació informarà el turisme a l’entrada de les poblacions del Pirineu i Prepirineu que s’hi han adherit. En el cartell s’hi destaca l’avís ‘Atenció Visitants. Esteu entrant en un indret amb riscos i perills’ i amb icones d’un gall, una església, un ramat, una campana i un tractor, nous avisos de ‘Aquí tenim campanars que toquen regularment, ramats que viuen a prop, alguns fins i tot porten esquelles al coll, pagesos i artesans que treballen per fer-te el menjar’ i una advertència final: ‘Si no ho suportes, has arribat al lloc equivocat. En cas contrari, aquí trobareu una càlida benvinguda i molta simpatia’. La campanya s'esten a tots els municipis amb ramaders de la Federació de la Vaca Bruna, és a dir als de les comarques de la Catalunya Central i l'Alt Pirineu i Ara. De moment s'ha fet una tirada de cent cartells.

A l’acte hi han assistit l’alcalde de Prullans, Albert Maurell, l’alcalde de Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, el d’Olvan, Sebastià Prat i el president a la Cerdanya de la Federació de Ramaders de la Vaca Bruna, Joan Noguera, així com la vicepresidenta, Anna Vidal, en representació del sector.