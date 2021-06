El programa d’activitats d’oci alternatiu per a joves a la Seu d’Urgell i comarca Insomni ofereix per a aquest estiu un total de 36 propostes. L’Insomni 21, que s’ha iniciat aquest dissabte amb l’Escape Room Desactiva la bomba a Organyà, fa justament una aposta per la celebració d’activitats arreu de la comarca. Les activitats que es duran a terme en diferents poblacions de l’Alt Urgell han estat liderades per les tècniques de l’Oficina Jove del Consell Comarcal. L’Ajuntament ha destacat del programa la sessió de cinema juvenil que tindrà lloc dimecres, dia 4 d’agost al parc del Valira, amb la projecció de la pel·lícula A dos metros de ti i l’escape room city que serà Passat per aigua amb el Grup de Diables de l’Alt Urgell, que es farà el dissabte dia 28 d’agost. El consistori ha remarcat que totes les 36 activitats programades dins l’Insomni 21 requereixen una inscripció prèvia per poder participar-hi.