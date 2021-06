La CUP de la Seu d’Urgell s’ha posicionat públicament en contra del projecte La Seu Tech City, que proposa l’equip de govern municipal i, en contraposició, ha plantejat la creació d’un projecte que impulsi a la capital alt urgellenca un centre tecnològic i de desenvolupament de la llet i el formatge. Segons han argumentat des del grup municipal de la CUP, «La Seu Tech City és un macroprojecte amb una inversió de 16 milions d’euros descontextualitzat de la realitat territorial del Pirineu. Apostant de forma cega per les noves tecnologies, s’obvien deliberadament la majoria de problemàtiques i mancances del Pirineu. La CUP vol apostar perquè les administracions revitalitzin el sector primari del Pirineu per les seves dues dimensions: font de riquesa i gestió del territori. Per això apostem per un centre de recerca que es dediqui a estudiar, analitzar, proposar alternatives i dissenyar nova maquinària».