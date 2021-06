L’Alt Urgell ja té a punt els camins dels cinc itineraris del Festival Camina Pirineus, el primer que s’organitza a la comarca. Els darrers dies, la brigada del projecte Camina Pirineus i la del projecte Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) han estat treballant en el desbrossament de tots els recorreguts. El Festival de Senderisme Camina Pirineus Alt Urgell començarà aquest dimecres, dia 23, amb la ruta guiada des d’Alàs fins a l’ermita de les Peces, poc abans que des d’aquell indret s’iniciï la Baixada de Falles, segons ha anunciat el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Per dijous s’ha programat la ruta d’Estamariu a Bescaran. Divendres, el recorregut guiat es farà per la riba esquerra del Segre en el tram del camí de Sant Jaume que va del pont d’Arsèguel a Pont de Bar. Dissabte es farà la ruta circular per Calbinyà, Anserall i Sant Esteve del Pont. El Festival es clourà diumenge amb la ruta dels arbres monumentals de Cava.