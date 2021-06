La localitat d'Alàs (Alt Urgell) ha reviscut aquest dimecres la festa de les falles, de la mà de gairebé una cinquantena de persones que s'han encarregat de portar-les des de la zona de l'ermita de la Mare de Déu de les Peces. Allà, s'ha encès el far a les deu de la nit, que està construït amb fusta de pi i es podia observar des de diversos punts de la plana de l'Urgellet.

Es tracta de la primera baixada que se celebra a la comarca de l’Alt Urgell en època contemporània, basada en un document històric que la caracteritza com la més antiga de Catalunya. Mentre, a la plaça Major, uns 200 veïns del poble esperaven, asseguts, l'arribada de les falles per tal de poder complir amb els protocols per minimitzar el risc de contagi de covid-19.